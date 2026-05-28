28 травня 2026, 10:49

Україна може отримати винищувачі JAS-39 Gripen від Швеції – ЗМІ

Винищувач JAS 39 Gripen. Фото: SAAB
Швеція планує передати Україні кілька винищувачів JAS-39 Gripen, а офіційне оголошення про це очікується найближчим часом

Про це повідомляє шведське видання Aftonbladet, передає RegioNews.

За даними журналістів, також очікується початок переговорів щодо можливого майбутнього продажу Україні винищувачів новішої модифікації JAS 39E.

Зазначається, що фінансування постачання може здійснюватися за рахунок кредиту Європейського Союзу.

Як пише Aftonbladet, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон може оголосити про це під час пресконференції в четвер, 28 травня, яка відбудеться під час його візиту до авіаційної ескадрильї в Уппсалі.

Офіційного підтвердження інформації від уряду Швеції наразі немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща працює над передачею Україні 6-8 винищувачів МіГ-29. Натомість сусідня країна отримає українські безпілотні технології.

Україна РФ Швеція винищувач допомога партнери партнерство JAS-39 Gripen
