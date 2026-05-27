Суперечка за землю: на Сумщині чоловік погрожував сусідові гранатою

Фото: Національна поліція

У Сумській області правоохоронці повідомили про підозру 35-річному мешканцю Охтирського району, який погрожував сусідові гранатою та незаконно зберігав бойові припаси

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що між фігурантом та його сусідом тривалий час тривав конфлікт через межі земельних ділянок.

Під час чергової сварки чоловік дістав предмет, схожий на бойову гранату, і, імітуючи приведення її в дію, почав погрожувати сусідові вбивством.

Крім того, у ході слідчих та оперативних заходів поліцейські встановили, що підозрюваний незаконно зберігав бойові припаси. Із незаконного обігу правоохоронці вилучили дві гранати РГН.

Чоловіка затримали у процесуальному порядку.

Слідчі повідомили йому про підозру:

за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивством,

за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження з бойовими припасами.

Нагадаємо, у Жашкові на Черкащині 25 травня місцева жителька звернулася до поліції зі скаргою на чоловіка, який під час конфлікту погрожував їй гранатою. Під час огляду правоохоронці виявили у господарському приміщенні 4 гранати із запалами та близько 50 набоїв.