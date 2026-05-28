28 травня 2026, 11:32

Обстріл дитячого майданчика у Херсоні: лікарі борються за життя мами й трирічної дитини

Фото: поліція
Лікарі борються за життя членів багатодітної родини, яка потрапила під удар російських РСЗВ у Шуменському мікрорайоні Херсона. Внаслідок вибуху на місці загинув батько, а його дружина та дві маленькі доньки дістали важкі поранення

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

У вкрай тяжкому стані перебуває трирічна дівчинка. Вона отримала вибухову травму та множинні уламкові поранення голови, тулуба і кінцівок. Херсонські лікарі надали їй першу допомогу та евакуювали до Миколаєва. Там хірурги провели складну операцію та видалили уламки з голови дитини. Щойно стан дівчинки стабілізується, її переведуть на подальше лікування до столичного "Охматдиту".

Стан її шестирічної сестри лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Дівчинка отримала вибухову травму та уламкові поранення спини. Її вже прооперували, наразі загрози для життя дитини немає.

Також медики борються за життя матері дівчаток. Жінка перебуває у тяжкому стані з контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмами, а також уламковими пораненнями черева та кінцівок.

Очільник ОВА зазначив, що у родині є ще двоє дітей – повнолітня дівчина та її неповнолітній брат. Зараз ними опікується служба у справах дітей. Вони отримують всю необхідну допомогу та підтримку.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Шуменський мікрорайон Херсона 27 травня близько 17:45.

