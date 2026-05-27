Правоохоронці оголосили про підозру чоловіку, який вчинив стрілянину біля багатоповерхівки у Дніпровському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Інцидент стався на вулиці Гната Хоткевича. До правоохоронців звернулися мешканці будинку, які почули звуки пострілів. Патрульні та слідчо-оперативна група, які прибули на виклик, з'ясували, що 39-річний киянин у нічний час відпочивав надворі в компанії друзів. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він вирішив похизуватися перед товаришами зброєю, дістав пістолет і двічі вистрілив вгору.

Порушника затримали. У нього вилучили пристрій для відстрілу гумових куль і направили його на експертизу.

Дії фігуранта кваліфікували за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

