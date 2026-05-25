У столиці тривають роботи з ліквідації наслідків масованого комбінованого обстрілу, який росіяни здійснили в ніч на 24 травня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Кількість постраждалих збільшилась до 87 людей, серед яких є троє неповнолітніх. Двоє людей загинули.

Загалом у місті зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та адміністративних будівель на 49 локаціях. Зокрема у Шевченківському районі сталося руйнування п’ятиповерхового будинку з першого по п’ятий поверхи, також там пошкоджені 10 сусідніх будівель та споруд.

З-під завалів зруйнованої п’ятиповерхівки рятувальники вилучили тіла двох загиблих жінок.

Упродовж дня фахівці ДСНС демонтували 165 квадратних метрів залізобетонних плит пошкодженого будинку.

Кінологи обстежили понад 100 квадратних метрів території. Психологи ДСНС надали допомогу 112 громадянам.

Роботи тривають.

Нагадаємо, росіяни у ніч на 24 травня здійснили масований терористичний удар по всіх районах Києва, спрямувавши ракети та дрони на цивільну інфраструктуру. Руйнувань зазнали житлові квартали, торговельні центри, заклади освіти та Національний музей Чорнобиль. Раніше повідомлялося про 69 постраждалих та двох загиблих.

Внаслідок атаки на Київ була пошкоджена будівля Кабміну.