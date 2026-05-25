09:26  25 травня
З'явилося відео з ТЦК у Тернополі, де загинув чоловік
07:52  25 травня
Понад тиждень у горах без їжі: в Румунії врятували українця
07:41  25 травня
У Запоріжжі після удару дрона загорілося авто
UA | RU
UA | RU
25 травня 2026, 07:07

Кількість постраждалих від масованої атаки на Київ зросла до 87 людей

25 травня 2026, 07:07
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У столиці тривають роботи з ліквідації наслідків масованого комбінованого обстрілу, який росіяни здійснили в ніч на 24 травня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Кількість постраждалих збільшилась до 87 людей, серед яких є троє неповнолітніх. Двоє людей загинули.

Загалом у місті зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та адміністративних будівель на 49 локаціях. Зокрема у Шевченківському районі сталося руйнування п’ятиповерхового будинку з першого по п’ятий поверхи, також там пошкоджені 10 сусідніх будівель та споруд.

З-під завалів зруйнованої п’ятиповерхівки рятувальники вилучили тіла двох загиблих жінок.

Упродовж дня фахівці ДСНС демонтували 165 квадратних метрів залізобетонних плит пошкодженого будинку.

Кінологи обстежили понад 100 квадратних метрів території. Психологи ДСНС надали допомогу 112 громадянам.

Роботи тривають.

Нагадаємо, росіяни у ніч на 24 травня здійснили масований терористичний удар по всіх районах Києва, спрямувавши ракети та дрони на цивільну інфраструктуру. Руйнувань зазнали житлові квартали, торговельні центри, заклади освіти та Національний музей Чорнобиль. Раніше повідомлялося про 69 постраждалих та двох загиблих.

Внаслідок атаки на Київ була пошкоджена будівля Кабміну.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Київ обстріли загиблі рятувальники постраждалі наслідки
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
На Вінниччині в річці Південний Буг потонув 14-річний хлопець
25 травня 2026, 10:29
Частина люка пробила лобове скло: на Вінниччині сталася ДТП із двома BMW
25 травня 2026, 10:14
Росіяни вдарили по Павлограду: пошкоджена багатоповерхівка, виникла пожежа
25 травня 2026, 09:59
Смертельна ДТП у Рівному: загинув 20-річний пішохід
25 травня 2026, 09:58
П'ять країн НАТО заблокували план щодо збільшення військової допомоги Україні – ЗМІ
25 травня 2026, 09:55
У Харкові сталася пожежа на території недобудованого храму
25 травня 2026, 09:46
У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю – загроз не фіксують
25 травня 2026, 09:44
З'явилося відео з ТЦК у Тернополі, де загинув чоловік
25 травня 2026, 09:26
Росіяни атакували дронами Чернігів: виникли пожежі
25 травня 2026, 09:17
Ворожі атаки на Харківщину: постраждали 18 людей, серед них 5-річна дитина
25 травня 2026, 09:10
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Всі публікації »
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Всі блоги »