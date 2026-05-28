Відпустки для військовослужбовців під час війни: що передбачає закон

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Під час воєнного стану військовослужбовці в Україні зберігають право на відпустки, однак їхній порядок та тривалість регулюються окремими правилами

Про це розповіли у Львівському осередку ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Зокрема, щорічна основна відпустка становить до 30 діб на рік і може надаватися частинами, але одна безперервна частина має бути не меншою ніж 15 днів. Додатково передбачено до двох діб на дорогу в межах України. Одночасно у відпустці може перебувати не більше 30% особового складу підрозділу.

У разі захворювання під час відпустки дні стаціонарного лікування не втрачаються – їх можуть перенести після одужання за наявності медичних підтверджень.

Також військові можуть отримати до 10 днів відпустки за сімейними обставинами, рішення про яку ухвалює командир.

Учасники бойових дій мають право на додаткові 14 календарних днів відпустки.

Окремо передбачені спеціальні відпустки:

90 днів після звільнення з полону,

відпустка на лікування після поранення або хвороби,

інші випадки, визначені законодавством.

Як пояснив юрист Львівського осередку ГО "Захист Держави" Дмитрій Петришин, гарантованими фактично є щонайменше 15 днів щорічної відпустки, тоді як решта може залежати від ситуації в підрозділі та навантаження.

Правова основа – стаття 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

ГО "Захист Держави" надає безоплатні правові консультації для військовослужбовців та їхніх сімей.

Отримати юридичну допомогу можна у Львові (вул. Зернова, 2) або за вказаними телефонами гарячої лінії: +380 66 004 15 24, 0 800 33 29 29.

Нагадаємо, раніше Харківський осередок ГО "Захист Держави" пояснював навіщо потрібен статус особи з інвалідністю внаслідок війни, які права він надає та з чого починати оформлення після поранення, контузії чи захворювання.