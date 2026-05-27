22:35  27 травня
На Житомирщині підліток на мотоциклі на смерть збив 3-річну дитину
21:56  27 травня
Сили безпілотних систем знищили цінні РЛС та комплекси "Бук" і "Вітязь"
20:54  27 травня
Понад 20 атак за добу: ворог масовано обстріляв чотири райони Дніпропетровщини
UA | RU
UA | RU
27 травня 2026, 22:50

У Рівному аферист виманив у жінки 10 тисяч доларів на "лікування дитини"

27 травня 2026, 22:50
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Рівненській області затримали двох шахраїв. Правоохоронці попереджають українців про схеми шахраїв

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

У Рівному жінка віддала на нібито лікування доньки 10 тисяч доларів та 2 тисячі євро. Це сталось після того, як їй зателефонував незнайомець, який представився лікарем. Він переконав 82-річну пенсіонерку, що її донька потрапила до ДТП і потребує операції.

Скоро до неї прийшов чоловік, якому вона передала гроші. Також вона написала "розписку на передачу грошей для лікаря" та "заяву на проведення оперативного втручання". Правоохоронцям вдалось розшукати та затримати 19-річного шахрая.

Також затримали 26-річного чоловіка, який безпосередньо забирав гроші у потерпілої та передав їх спільнику. Відомо, що раніше обидва вже мали проблеми із законом: молодшого підозрюють у зберіганні наркотичних засобів, а старший перебуває на іспитовому строці за крадіжку.

Нагадаємо, раніше у Києві 20-річний хлопець виманив гроші зі студентки з Одеси. Більша частина викрадених коштів була виплатою родині загиблого військовослужбовця ЗСУ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист поліція Рівненська область
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Потрійна ДТП за участю легковика та двох фур на Миколаївщині, є загиблий
27 травня 2026, 22:56
На Житомирщині підліток на мотоциклі на смерть збив 3-річну дитину
27 травня 2026, 22:35
Обстріл Херсона: 30-річна жінка госпіталізована у важкому стані
27 травня 2026, 22:09
Сили безпілотних систем знищили цінні РЛС та комплекси "Бук" і "Вітязь"
27 травня 2026, 21:56
Атака дронів на Запоріжжі: двоє поранених жінок та руйнування приватного сектору
27 травня 2026, 21:26
Понад 20 атак за добу: ворог масовано обстріляв чотири райони Дніпропетровщини
27 травня 2026, 20:54
Обстріл Херсона: ворог влучив у дитячий майданчик, є загиблий та поранені діти
27 травня 2026, 20:23
На Прикарпатті у готелі масове отруєння дітей
27 травня 2026, 20:15
У Києві вилучили елітну квартиру російського бізнесмена, що обходив санкції
27 травня 2026, 19:54
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Вікторія Сюмар
Юрій Касьянов
Сергій Фурса
Всі блоги »