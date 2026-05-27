У Рівному аферист виманив у жінки 10 тисяч доларів на "лікування дитини"

У Рівному жінка віддала на нібито лікування доньки 10 тисяч доларів та 2 тисячі євро. Це сталось після того, як їй зателефонував незнайомець, який представився лікарем. Він переконав 82-річну пенсіонерку, що її донька потрапила до ДТП і потребує операції.

Скоро до неї прийшов чоловік, якому вона передала гроші. Також вона написала "розписку на передачу грошей для лікаря" та "заяву на проведення оперативного втручання". Правоохоронцям вдалось розшукати та затримати 19-річного шахрая.

Також затримали 26-річного чоловіка, який безпосередньо забирав гроші у потерпілої та передав їх спільнику. Відомо, що раніше обидва вже мали проблеми із законом: молодшого підозрюють у зберіганні наркотичних засобів, а старший перебуває на іспитовому строці за крадіжку.

