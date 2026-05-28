ДТП сталася в Одесі 27 травня ввечері на вулиці Артилерійській

Зіткнулися автомобіль Audi, яким керував 23-річний чоловік, та Renault Dokker під керуванням 44-річного водія. Від удару автомобіль Renault перекинувся.

Внаслідок аварії травми отримали обидва водії, а також 35-річний пасажир Renault.

Водіїв направили на перевірку на стан спʼяніння. Після встановлення всіх обставин поліцейські визначать правову кваліфікацію події.

