В Одесі внаслідок ДТП перекинувся автомобіль: травмовані три людини
ДТП сталася в Одесі 27 травня ввечері на вулиці Артилерійській
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Зіткнулися автомобіль Audi, яким керував 23-річний чоловік, та Renault Dokker під керуванням 44-річного водія. Від удару автомобіль Renault перекинувся.
Внаслідок аварії травми отримали обидва водії, а також 35-річний пасажир Renault.
Водіїв направили на перевірку на стан спʼяніння. Після встановлення всіх обставин поліцейські визначать правову кваліфікацію події.
Нагадаємо, 27 травня на Волині зіткнулися автомобіль та шкільний автобус. Постраждали 9 людей, серед них – п'ятеро дітей.
