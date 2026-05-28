90 млрд євро від ЄС: Верховна Рада ратифікувала угоду про позику

Верховна Рада ратифікувала угоду про позику на 90 мільярдів євро на підтримку України з Європейським Союзом

Про це повідомила ресслужба апарату ВР, передає RegioNews.

За відповідний законопроєкт №0376 проголосували 298 народних депутатів.

Документ передбачає можливість залучення фінансової допомоги від ЄС на загальну суму до 90 млрд євро упродовж 2026-2027 років.

Отримані кошти планують спрямувати на:

покриття дефіциту державного бюджету,

підтримку макроекономічної стабільності,

посилення оборонно-промислового потенціалу України.

Згідно з умовами угоди, погашення основної суми позики здійснюватиметься виключно за рахунок репарацій від росії, тоді як відсотки за кредитом покриватимуться коштом бюджету Європейського Союзу.

Нагадаємо, в квітні посли держав-членів Євросоюзу погодили надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро та 20-й пакет санкцій проти Росії.

Раніше Зеленський заявляв, що заблокований кредит від Євросоюзу розміром у 90 мільярдів євро може вплинути на підготовку України до наступного опалювального сезону.