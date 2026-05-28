90 млрд євро від ЄС: Верховна Рада ратифікувала угоду про позику
Верховна Рада ратифікувала угоду про позику на 90 мільярдів євро на підтримку України з Європейським Союзом
Про це повідомила ресслужба апарату ВР, передає RegioNews.
За відповідний законопроєкт №0376 проголосували 298 народних депутатів.
Документ передбачає можливість залучення фінансової допомоги від ЄС на загальну суму до 90 млрд євро упродовж 2026-2027 років.
Отримані кошти планують спрямувати на:
- покриття дефіциту державного бюджету,
- підтримку макроекономічної стабільності,
- посилення оборонно-промислового потенціалу України.
Згідно з умовами угоди, погашення основної суми позики здійснюватиметься виключно за рахунок репарацій від росії, тоді як відсотки за кредитом покриватимуться коштом бюджету Європейського Союзу.
Нагадаємо, в квітні посли держав-членів Євросоюзу погодили надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро та 20-й пакет санкцій проти Росії.
Раніше Зеленський заявляв, що заблокований кредит від Євросоюзу розміром у 90 мільярдів євро може вплинути на підготовку України до наступного опалювального сезону.