Обшуки у Мукачівській РВА: стали відомі імена чиновників

Стали відомі імена чиновників Мукачівської РВА, у яких проводять обшуки у справі про ймовірний продаж відстрочок

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, слідчі дії проводяться у начальника відділу оборонної роботи Віктора Івашковича.

Обшуки відбуваються не лише на робочому місці, а й в автомобілі посадовця та за місцем його проживання.

Також обшуки проходять у спеціаліста відділу містобудування, архітектури та ЖКГ Андрія Різака.

За даними слідства, саме ці посадовці можуть бути причетні до ймовірної схеми з оформлення та продажу відстрочок від мобілізації.

Наразі офіційного підтвердження їхньої вини немає, слідчі дії тривають.

Нагадаємо, зранку 28 травня в Мукачівській районній військовій адміністрації проводять масові обшуки у справі про продаж відстрочок від армії.

