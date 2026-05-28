11:49  28 травня
Пограбував офіс після атаки на Київ: чоловіку загрожує до 10 років
08:38  28 травня
Зламали руку, застосували шокер і газ: на Волині судитимуть працівника ТЦК
08:20  28 травня
"Вам не жить в селі": на Полтавщині п'яний чоловік погрожував переселенцям зброєю
UA | RU
UA | RU
28 травня 2026, 11:40

Обшуки у Мукачівській РВА: стали відомі імена чиновників

28 травня 2026, 11:40
Читайте также на русском языке
Фото: Telegram/Віталій Глагола
Читайте также
на русском языке

Стали відомі імена чиновників Мукачівської РВА, у яких проводять обшуки у справі про ймовірний продаж відстрочок

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, слідчі дії проводяться у начальника відділу оборонної роботи Віктора Івашковича.

Обшуки відбуваються не лише на робочому місці, а й в автомобілі посадовця та за місцем його проживання.

Також обшуки проходять у спеціаліста відділу містобудування, архітектури та ЖКГ Андрія Різака.

За даними слідства, саме ці посадовці можуть бути причетні до ймовірної схеми з оформлення та продажу відстрочок від мобілізації.

Наразі офіційного підтвердження їхньої вини немає, слідчі дії тривають.

Нагадаємо, зранку 28 травня в Мукачівській районній військовій адміністрації проводять масові обшуки у справі про продаж відстрочок від армії.

Читайте також: Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття Мукачево РДА обшуки мобілізація ухилення від мобілізації схема
Зламали руку, застосували шокер і газ: на Волині судитимуть працівника ТЦК
28 травня 2026, 08:38
Екстра-мобілізація: на Волині ТЦК скасував відстрочку і мобілізував чоловіка за один день
27 травня 2026, 18:30
Втеча до Румунії не вдалася: прикордонники врятували в горах виснаженого жителя Хмельниччини
27 травня 2026, 09:54
Всі новини »
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
У Рівному масове отруєння в дитячому розважальному закладі
28 травня 2026, 12:50
У Генштабі підтвердили ураження НПЗ "Туапсинский”, об'єктів ППО та командних пунктів ворога
28 травня 2026, 12:40
На Київщині покарали батьків школярок, які танцювали під російську музику на Алеї Слави
28 травня 2026, 12:28
90 млрд євро від ЄС: Верховна Рада ратифікувала угоду про позику
28 травня 2026, 12:11
Знайшли у покинутій будівлі з зв'язаними руками: у Дніпрі безхатько зґвалтував та вбив 11-річного хлопчика
28 травня 2026, 11:57
Пограбував офіс після атаки на Київ: чоловіку загрожує до 10 років
28 травня 2026, 11:49
Обстріл дитячого майданчика у Херсоні: лікарі борються за життя мами й трирічної дитини
28 травня 2026, 11:32
Відпустки для військовослужбовців під час війни: що передбачає закон
28 травня 2026, 11:26
На Харківщині затримали 16-річного школяра, який на мопеді шпигував за українською ППО
28 травня 2026, 11:10
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Вікторія Сюмар
Всі блоги »