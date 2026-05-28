Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш"), передає RegioNews.

За його словами, двоє фермерів у Чернігівській області знайшли в полі ударний БПЛА і вирішили його розібрати. Обидва загинули.

"Я постійно намагаюся розповідати вам про подібні випадки, сподіваючись врятувати життя тих, хто захоче повторити такі дії", – зазначив Бескрестнов.

