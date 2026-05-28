28 травня 2026, 07:59

Намагалися розібрати знайдений дрон: на Чернігівщині загинули двоє фермерів

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Внаслідок детонації безпілотника загинули двоє фермерів

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш"), передає RegioNews.

За його словами, двоє фермерів у Чернігівській області знайшли в полі ударний БПЛА і вирішили його розібрати. Обидва загинули.

"Я постійно намагаюся розповідати вам про подібні випадки, сподіваючись врятувати життя тих, хто захоче повторити такі дії", – зазначив Бескрестнов.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині поліцейське авто підірвалося на міні під час евакуації. На щастя, ніхто не постраждав.

25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
