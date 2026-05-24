На Подолі затримали чоловіка, який грабував пошкоджені квартири киян

Фото: поліція Києва

На столичному Подолі 24 травня затримали 29-річного чоловіка, який грабував пошкоджені вибуховою хвилею квартири

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews .

У поліції повідомили, що сьогодні, внаслідок нічного ворожого ракетного удару по провулку Хорива у Києві були пошкоджені житлові будинки, де вибуховою хвилею вибило вікна та двері в квартирах.

Поки мешканці перебували в укриттях, зловмисник скористався ситуацією й почав проникати до пошкоджених осель, звідки викрадав особисті речі власників.

До поліції звернулася одна з потерпілих жінок, яка повідомила про крадіжку майна. Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування підозрюваного та затримали його безпосередньо в одній із квартир, де він намагався вчинити чергову крадіжку.

Зловмисником виявився 29-річний чоловік, який уже перебував у розшуку за скоєння майнового злочину в іншій області. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України - крадіжка. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Києві через наслідки масованого удару буде тимчасово зачинена для пасажирських перевезень станція метро "Лук’янівська” та один з входів на станцію "Хрещатик”.

Росіяни у ніч на 24 травня здійснили масований терористичний удар по всіх районах Києва, спрямувавши ракети та дрони на цивільну інфраструктуру. Руйнувань зазнали житлові квартали, торговельні центри, заклади освіти та Національний музей Чорнобиль.

Також ворог спрямував на територію України майже 700 засобів ураження. Російські терористи задіяли весь арсенал — від балістичних ракет "Орешник" та "Кинджалів" до сотень безпілотників різних типів.