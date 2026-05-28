28 травня 2026, 11:57

Знайшли у покинутій будівлі з зв'язаними руками: у Дніпрі безхатько зґвалтував та вбив 11-річного хлопчика

Фото: ОГП
Правоохоронці затримали у Дніпрі 40-річного чоловіка за підозрою у жорстокому вбивстві дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Тіло 11-річного хлопчика з ознаками насильницької смерті виявили 28 травня близько 10:00 у покинутій будівлі. У загиблого були зв’язані руки та наявні численні травми.

За словами затриманого, 27 травня близько 12:30 він зґвалтував хлопчика, після чого задушив його.

Дитина вважалася безвісти зниклою з вечора 26 травня. За інформацією Нацполіції, того дня близько 13:00 хлопчик пішов на вулицю гуляти та не повернувся додому. Одразу після отримання повідомлення про зникнення, поліцейські розпочали пошуки. Було встановлено коло спілкування дитини, опитані близькі та знайомі. З’ясувалося, що ввечері у день зникнення хлопчик подзвонив бабусі та сказав, що залишиться ночувати у товариша, але так до нього і не потрапив.

За повідомленням очевидців, хлопчика бачили з невідомим чоловіком. Правоохоронці встановили та розшукали 40-річного зловмисника. Попередньо, затриманий був знайомим з дитиною.

Зазначається, що чоловік раніше вже був судимий за скоєння аналогічних злочинів.

За інформацією місцевих ЗМІ, затриманий – чоловік без постійного місця проживання.

Зловмиснику оголосили підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини).

На місці продовжують працювати керівництво обласної та окружної прокуратур, ювенальні прокурори та слідчі, які встановлюють всі деталі та обставини жорстокого вбивства дитини.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали 59-річного чоловіка, який ґвалтував онуку, поки її мати була в пологовому. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

