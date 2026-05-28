Зараження неповнолітньої ВІЛ: на Полтавщині суд призначив чоловіку рік іспитового строку

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Пирятинський районний суд виніс вирок 22-річному чоловікові, якого обвинувачували у вчиненні дій сексуального характеру з неповнолітньою та умисному інфікуванні її вірусом імунодефіциту людини

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Суд призначив йому 3 роки позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік.

За матеріалами справи, чоловік із народження має ВІЛ та перебуває на обліку в спеціалізованому медичному закладі.

Відомо, що стосунки з неповнолітньою відбувалися за взаємною згодою, однак пара не використовувала засобів контрацепції. Згодом дівчина завагітніла та народила дитину, а під час медичного обстеження у неї виявили ВІЛ.

Чоловіку було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 155 та ч. 3 ст. 130 Кримінального кодексу України – статеві дії з неповнолітньою та свідоме зараження ВІЛ.

Під час судового розгляду обвинувачений заявив, що попереджав дівчину про свій діагноз, однак це не вплинуло на рішення пари не використовувати засоби захисту.

Суд врахував, що обвинувачений раніше не судимий, має дитину, позитивно характеризується та не перебуває на обліку у нарколога чи психіатра. Потерпіла та її законний представник претензій до нього не висловлювали.

Вирок передбачає обов'язки для засудженого:

періодично з’являтися до органу пробації,

повідомляти про зміну місця проживання або роботи,

не виїжджати за кордон без дозволу.

