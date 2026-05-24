24 травня 2026, 10:59

Пекло в столиці: Росія вдарила по всіх районах Києва, пошкоджено понад 50 локацій, є загиблі

Фото: ДСНС
Росіяни здійснили масований терористичний удар по всіх районах Києва, спрямувавши ракети та дрони на цивільну інфраструктуру. Руйнувань зазнали житлові квартали, торговельні центри, заклади освіти та Національний музей Чорнобиль

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

У Києві внаслідок масованої російської атаки ракетами та безпілотниками загинули двоє людей, ще понад 50 дістали поранення. Удари зафіксували в усіх районах столиці.

За даними МВС, загалом пошкоджено близько 50 локацій. Під обстріл потрапили багатоквартирні та приватні будинки, торговельні центри, заклади освіти, ринок, адміністративні будівлі ДСНС і поліції, а також Національний музей Чорнобиль.

У перші хвилини після атаки рятувальники евакуювали 12 людей із пошкодженого гуртожитку. Ще десяткам мешканців допомогли залишити охоплені вогнем багатоповерхівки.

До ліквідації наслідків обстрілу залучили інженерну, роботизовану та безпілотну техніку. На частині локацій зберігалася небезпека для рятувальників через масштабні пожежі, а в одному з будинків стався повторний обвал конструкцій.

На місцях працюють психологи поліції та ДСНС, які вже надали допомогу близько 100 постраждалим. Слідчі поліції також розгорнули намети для прийому заяв про пошкоджене чи знищене майно.

Внаслідок атаки постраждали й об’єкти системи МВС — пошкоджено будівлі райвідділу поліції та обласного управління ДСНС.

Руйнувань зазнав і Національний музей Чорнобиль, який після тривалої реставрації відкрили лише місяць тому.

Наслідки російських ударів також зафіксували у Київській області, Черкаській області та Полтавській області. У Черкасах через удар дрона по багатоповерхівці постраждали понад десять людей. На Київщині внаслідок обстрілів також загинули двоє людей, є поранені.

Для посилення робіт до столиці прибули підрозділи ДСНС із сусідніх регіонів. Поблизу найбільш зруйнованих будинків працюють мобільні підрозділи Міграційної служби та Головного сервісного центру МВС.

Нагадаємо, що у ніч проти 24 травня ворог спрямував на територію України майже 700 засобів ураження. Російські терористи задіяли весь арсенал — від балістичних ракет "Орешник" та "Кинджалів" до сотень безпілотників різних типів.

