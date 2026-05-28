28 травня 2026, 11:10

На Харківщині затримали 16-річного школяра, який на мопеді шпигував за українською ППО

Фото: СБУ
Військова контррозвідка СБУ затримала на Харківщині агента російських спецслужб. Ним виявився 16-річний учень місцевої школи, який коригував удари окупантів по Чугуївському та Лозівському районах області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Встановлено, що підліток потрапив у поле зору ворога, коли шукав легкий заробіток у Телеграм-каналах. Російські куратори запропонували йому гроші в обмін на коригування ракетно-бомбових та дронових ударів по регіону.

Після вербування юнак отримав завдання: виявляти зенітно-ракетні комплекси та радіолокаційні станції ЗСУ, по яких росіяни готували нову серію обстрілів.

Хлопець на власному мопеді об’їжджав прифронтову місцевість, де фотографував, знімав на відео та позначав на гугл-картах позиції української ППО. Коли він не міг відзняти потенційні "цілі", то записував для куратора з РФ голосові повідомлення з детальним описом картографічних локацій.

Для конспірації фігурант комунікував з російським спецслужбістом із використанням шифрів. Зокрема, їхні діалоги розпочиналися з кодових слів, які завчасно були відпрацьовані для юнака.

За даними СБУ, наступним завданням хлопця було встановлення на магістральній автотрасі замаскованої телефонної камери з віддаленим доступом. У такий спосіб рашисти сподівалися відстежувати час та орієнтовну кількість українських бронеколон, що рухалися у напрямку передової.

Співробітники СБУ завчасно викрили неповнолітнього агента і затримали "на гарячому", коли він фотографував військову техніку Сил оборони.

Під час затримання у фігуранта вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі повідомили підлітку про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Хлопцю загрожує довічний термін з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала в Одесі агента російської воєнної розвідки. Ним виявився завербований ієрей одного з храмів місцевої єпархії УПЦ МП, який навів подвійний ракетний удар на місто в березні 2024 року.

