В Одесі шахрай переконав пенсіонерку, що її 83-річного брата забрали ТЦК

Це сталось у 2024 році. Двоє одеситів зателефонували 90-річній киянці. Вони представились представниками ТЦК та заявили, що її 83-річного брата нібито затримали. Для того щоб його відпустили, нібито потрібно заплатити 80 тисяч гривень. Жінка погодилась, і шахраї до неї приїхали.

Пенсіонерка віддала їм 60 тисяч гривень, 200 доларів США і 200 євро. Коли сказали, що цього мало, вона віддала їм ювелірні прикраси — пʼять золотих каблучок із камінням, два золотих годинника, один золотий ланцюжок, дві пари золотих сережок (загалом це понад 145 тисяч гривень).

Суд першої інстанції дав їм по 5 років позбавлення волі, але звільнив від відбуття покарання з іспитовим строком. Проте згодом апеляційний суд скасував це рішення і призначив реальне позбавлення волі.

Тепер один із них подав скаргу, наполягаючи на умовному покаранні. Проте Верховний суд залишив покарання без змін.

Тепер один із них подав скаргу, наполягаючи на умовному покаранні. Проте Верховний суд залишив покарання без змін.