15 травня 2026, 22:55

В Одесі шахрай переконав пенсіонерку, що її 83-річного брата забрали ТЦК

Фото з відкритих джерел
Верховний суд розглянув справу шахрайства. Аферист виманив гроші та коштовності у 90-річної пенсіонерки

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Це сталось у 2024 році. Двоє одеситів зателефонували 90-річній киянці. Вони представились представниками ТЦК та заявили, що її 83-річного брата нібито затримали. Для того щоб його відпустили, нібито потрібно заплатити 80 тисяч гривень. Жінка погодилась, і шахраї до неї приїхали.

Пенсіонерка віддала їм 60 тисяч гривень, 200 доларів США і 200 євро. Коли сказали, що цього мало, вона віддала їм ювелірні прикраси — пʼять золотих каблучок із камінням, два золотих годинника, один золотий ланцюжок, дві пари золотих сережок (загалом це понад 145 тисяч гривень).

Суд першої інстанції дав їм по 5 років позбавлення волі, але звільнив від відбуття покарання з іспитовим строком. Проте згодом апеляційний суд скасував це рішення і призначив реальне позбавлення волі.

Тепер один із них подав скаргу, наполягаючи на умовному покаранні. Проте Верховний суд залишив покарання без змін.

Нагадаємо, що у Дніпрі викрили 39-річного афериста. Він організував схему з продажу чужого житла.

