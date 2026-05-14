У Києві наркодилери зашивали метадон у секонд-хенд

Фото: прокуратура

Київська міська прокуратура

Як з'ясували правоохоронці, зловмисники їздили по всій Україні та орендували квартири. Вони купували у місті одяг із секонд-хенду та зашивали у нього метадон. Ці речі з "товаром" вони відправляли поштою по різних містах.

Організатор та співорганізатори - жителі Черкащини. Співорганізатор забезпечував інших членів організації автомобілями та виводив гроші, отримані від покупців метадону, з криптогаманців.

Зокрема, серед зловмисників був фітнес-тренер одного із київських клубів. Він контролював відправку метадону у ці регіони та роботу так званих "екіпажів" - осіб, які безпосередньо відправляли наркотики замовникам.

"У травні 2025 року за результатами 47 обшуків на території 7 областей України учасників злочинного угруповання затримали та повідомили їм про підозри. Тоді ж вилучили 332 посилки секонд-хенду з метадоном, вартість якого за цінами "чорного ринку" складає 1,4 млн гривень. Прибуток злочинної організації від бізнесу на місяць становив понад 5 млн гривень", - повідомили в прокуратурі.

