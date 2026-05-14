14 травня 2026, 18:25

У Києві наркодилери зашивали метадон у секонд-хенд

Фото: прокуратура
У Києві викрили восьмох учасгників банди. Зловмисники продавали метадон по всій Україні

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, зловмисники їздили по всій Україні та орендували квартири. Вони купували у місті одяг із секонд-хенду та зашивали у нього метадон. Ці речі з "товаром" вони відправляли поштою по різних містах.

Організатор та співорганізатори - жителі Черкащини. Співорганізатор забезпечував інших членів організації автомобілями та виводив гроші, отримані від покупців метадону, з криптогаманців.

Зокрема, серед зловмисників був фітнес-тренер одного із київських клубів. Він контролював відправку метадону у ці регіони та роботу так званих "екіпажів" - осіб, які безпосередньо відправляли наркотики замовникам.

"У травні 2025 року за результатами 47 обшуків на території 7 областей України учасників злочинного угруповання затримали та повідомили їм про підозри. Тоді ж вилучили 332 посилки секонд-хенду з метадоном, вартість якого за цінами "чорного ринку" складає 1,4 млн гривень. Прибуток злочинної організації від бізнесу на місяць становив понад 5 млн гривень", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше в Одесі судили наркокур’єра, який маскував "товар" в посилках з одягом та іграшками. 25-річний зловмисник проведе за ґратами дев’ять років, а його майно конфіскують.

