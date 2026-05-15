На Буковині аферисти виманили в пенсіонерки всі її гроші з картки

Фото: Національна поліція

Аферисти продовжують виманювати гроші в людей різними способами. На цей раз пенсіонерка на Буковині стала жертвою шахрайства

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

61-річна жителька Чернівців звернулась до поліції. Невідома їй особа обіцяла допомогу з відправкою посилки з-за кордону. В результаті аферист переконав жінку перерахувати йому 30 тисяч 500 гривень.

"За вказаним фактом шахрайства співробітники поліції Чернівецької області розпочали кримінальне провадження, передбачене ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Києві викрили аферистку, яка обманула військового. Вона виманила в нього понад 700 тисяч гривень.