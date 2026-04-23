Російський удар по Кривому Рогу: пошкоджено залізничний вокзал

Російські війська сьогодні завдали удару по залізничній інфраструктурі Кривого Рогу

Про це повідомила "Укрзалізниця", передає RegioNews.

За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Перед ударом у місті оголосили підвищену небезпеку, тож люди встигли пройти в укриття.

Водночас зафіксовано незначні пошкодження будівлі вокзалу: вибуховою хвилею вибито кілька вікон і дверей.

В УЗ запевняють, що пошкодження будуть оперативно усунені. Пасажирів закликають бути уважними та дотримуватися вказівок працівників залізниці.

Нагадаємо, у четвер, 23 квітня, російські війська завдали удару по Кривому Рогу. Було відомо, що влучання зафіксовано в районі головного залізничного вокзалу міста.