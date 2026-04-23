23 квітня 2026, 17:47

Російський удар по Кривому Рогу: пошкоджено залізничний вокзал

Російські війська сьогодні завдали удару по залізничній інфраструктурі Кривого Рогу

Про це повідомила "Укрзалізниця", передає RegioNews.

За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Перед ударом у місті оголосили підвищену небезпеку, тож люди встигли пройти в укриття.

Водночас зафіксовано незначні пошкодження будівлі вокзалу: вибуховою хвилею вибито кілька вікон і дверей.

В УЗ запевняють, що пошкодження будуть оперативно усунені. Пасажирів закликають бути уважними та дотримуватися вказівок працівників залізниці.

Нагадаємо, у четвер, 23 квітня, російські війська завдали удару по Кривому Рогу. Було відомо, що влучання зафіксовано в районі головного залізничного вокзалу міста.

Росіяни атакували адмінбудівлю та об’єкт інфраструктури у Кривому Розі: виникла пожежа
23 квітня 2026, 10:19
Російські дрони атакували залізницю на Житомирщині: загинула жінка
23 квітня 2026, 09:29
Росіяни вдарили КАБами по селищу у Запорізькій області: є загибла
23 квітня 2026, 09:15
Всі новини »
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
На Харківщині викрили схему "успішного" складання іспиту на водіння
23 квітня 2026, 17:59
Полював на дітей у соцмережах: на Волині судитимуть 44-річного розбещувача малолітніх
23 квітня 2026, 17:40
Смерть мобілізованого: у Києві судитимуть двох представників ТЦК
23 квітня 2026, 17:24
COVID-19 в Україні: за тиждень захворіли 70 людей – МОЗ
23 квітня 2026, 16:56
Справу про незаконне використання земель Чорнобильської зони передали до суду
23 квітня 2026, 16:51
Скандал із ТЦК: в Одесі суд відправив під варту двох фігурантів справи
23 квітня 2026, 16:43
РФ вдарила по району залізничного вокзалу Кривого Рогу
23 квітня 2026, 16:29
Стрілянина на Прикарпатті: водій відкрив вогонь посеред дороги
23 квітня 2026, 16:25
Поліція Харківщини викрила військову медикиню, яка торгувала висновками ВЛК
23 квітня 2026, 15:57
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »