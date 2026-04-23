На Донеччині жінка "зливала" подрузі-росіянці, де знаходяться ЗСУ

Фото з відкритих джерел

Самарський районний суд міста Дніпра визнав громадянку винною у незаконному поширенні інформації про розташування Збройних сил України. Виявилось, вона "зливала" інформацію про українсьих військових

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Влітку 2024 року жінка проживала в селищі Нью-Йорк Торецької територіальної громади Донецької області. У WhatsApp вона переписувалась зі знайомою, яка мала російський номер телефону. Жінка відправляла подрузі повідомлення про те, де розміщуються військовослужбовці Збройних Сил України.

Зокрема, жінка розповідала, що в селищі є і українські, і російські солдати, які хотіли повісити на інтернат свій прапор, що будинок, в який заселилися росіяни, згорів. Вона також називала українців зневажливо "укропами".

На суді жінка визнала переписку, однак не погодилась з провиною. Вона розповіла, що спілкувалася з колишньою сусідкою, яка у звʼязку з війною проживає на території РФ. На її думку, це була звичайна розмова. При цьому вона запевняла, що не передавала точних координат.

Суд призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років.

