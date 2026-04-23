23 квітня 2026, 18:15

На Донеччині жінка "зливала" подрузі-росіянці, де знаходяться ЗСУ

Фото з відкритих джерел
Самарський районний суд міста Дніпра визнав громадянку винною у незаконному поширенні інформації про розташування Збройних сил України. Виявилось, вона "зливала" інформацію про українсьих військових

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Влітку 2024 року жінка проживала в селищі Нью-Йорк Торецької територіальної громади Донецької області. У WhatsApp вона переписувалась зі знайомою, яка мала російський номер телефону. Жінка відправляла подрузі повідомлення про те, де розміщуються військовослужбовці Збройних Сил України.

Зокрема, жінка розповідала, що в селищі є і українські, і російські солдати, які хотіли повісити на інтернат свій прапор, що будинок, в який заселилися росіяни, згорів. Вона також називала українців зневажливо "укропами".

На суді жінка визнала переписку, однак не погодилась з провиною. Вона розповіла, що спілкувалася з колишньою сусідкою, яка у звʼязку з війною проживає на території РФ. На її думку, це була звичайна розмова. При цьому вона запевняла, що не передавала точних координат.

Суд призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років.

Нагадаємо, раніше на Буковині судили російського агента, який коригував удари РФ по Чернівцях та закликав до продовження обстрілу всього західного регіону України.

агент рф суд Донбас
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
