Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори направили до суду обвинувальний акт щодо 44-річного чоловіка, який через соціальні мережі займався розбещенням малолітніх

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Потерпілі, дівчатка віком 12-13 років, проживали не лише в Україні, а й за кордоном.

Встановлено, що чоловік, створивши фейковий акаунт від імені 16-річного підлітка, входив у довіру до дітей. Під час спілкування, використовуючи психологічні маніпуляції, він вів із дівчатками розмови на сексуальні теми та намагався схилити до розпусних дій і навіть особистих зустрічей.

Окрім потерпілих із України, чоловік переписувався із дитиною, яка проживає в Литві. Під час спілкування чоловік надсилав дівчинці порнографічні матеріали, у тому числі власні інтимні фото.

У ході обшуків у мобільному телефоні обвинуваченого виявлено переписку із дітьми, яка містить демонстрацію порнографічних зображень.

Чоловіка обвинувачують у розбещенні малолітніх, виготовленні, зберіганні з метою розповсюдження та розповсюдженні продукції порнографічного характеру серед неповнолітніх, умисному одержанні доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем шляхом примушування малолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії (ч. 2 ст. 156, ч. 2,3 ст. 301, ч.4 ст. 301⁻¹КК України). Він перебуває під вартою.

