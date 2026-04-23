13:28  23 квітня
Російські війська просунулися поблизу Мирного на Запоріжжі – DeepState
12:16  23 квітня
Отруєння в Ужгороді: завербована РФ жінка вбила військового
09:43  23 квітня
На Львівщині легковик влетів у відбійник: водійка загинула
UA | RU
UA | RU
23 квітня 2026, 17:40

Полював на дітей у соцмережах: на Волині судитимуть 44-річного розбещувача малолітніх

23 квітня 2026, 17:40
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Прокурори направили до суду обвинувальний акт щодо 44-річного чоловіка, який через соціальні мережі займався розбещенням малолітніх

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Потерпілі, дівчатка віком 12-13 років, проживали не лише в Україні, а й за кордоном.

Встановлено, що чоловік, створивши фейковий акаунт від імені 16-річного підлітка, входив у довіру до дітей. Під час спілкування, використовуючи психологічні маніпуляції, він вів із дівчатками розмови на сексуальні теми та намагався схилити до розпусних дій і навіть особистих зустрічей.

Окрім потерпілих із України, чоловік переписувався із дитиною, яка проживає в Литві. Під час спілкування чоловік надсилав дівчинці порнографічні матеріали, у тому числі власні інтимні фото.

У ході обшуків у мобільному телефоні обвинуваченого виявлено переписку із дітьми, яка містить демонстрацію порнографічних зображень.

Чоловіка обвинувачують у розбещенні малолітніх, виготовленні, зберіганні з метою розповсюдження та розповсюдженні продукції порнографічного характеру серед неповнолітніх, умисному одержанні доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем шляхом примушування малолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії (ч. 2 ст. 156, ч. 2,3 ст. 301, ч.4 ст. 301⁻¹КК України). Він перебуває під вартою.

Нагадаємо, що у Києві судитимуть 22-річного чоловіка, якого обвинувачують у зґвалтуванні 11-річної дівчинки після знайомства в інтернеті.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
