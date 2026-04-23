23 квітня 2026, 18:09

У Львові службове авто ТЦК наїхало на жінку: що сталося

Скриншот із відео
У Львові 23 квітня стався інцидент за участю службового автомобіля ТЦК та цивільної жінки. У мережі поширилося відео, на якому мікроавтобус наїжджає на неї під час конфлікту

Про це ніформує RegioNews із посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що подія сталася на вулиці Пороховій.

За попередніми даними, жінка намагалася завадити затриманню свого чоловіка, якого зупинили для перевірки документів.

У Львівському обласному ТЦК та СП заявили, що чоловік відмовився пред'явити військово-облікові документи та чинив опір. Згодом, за їхніми словами, з'ясувалося, що він перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку.

У ТЦК стверджують, що жінка спровокувала конфлікт і намагалася заблокувати виїзд службового автомобіля, зачиняючи ворота. Там також наголошують, що наїзд стався з вини пішохода, однак остаточну правову оцінку мають надати правоохоронці.

Після інциденту чоловіка доставили до ТЦК, де він проходить військово-лікарську комісію.

Водночас у поліції Львівської області повідомили, що під колеса автомобіля SsangYong Rexton потрапила 57-річна львів’янка. Її госпіталізували.

За даними правоохоронців, патрульні перебували неподалік, оскільки відпрацьовували виклик щодо домашнього насильства у сусідньому будинку, і стали свідками події. Вони зупинили автомобіль ТЦК, встановили особу водія та запросили його до відділку для надання пояснень.

Наразі за фактом інциденту призначено службове розслідування.

Нагадаємо, ДБР завершило досудове розслідування щодо посадовця та військовослужбовця ТЦК та СП Києва, яких підозрюють у причетності до смерті чоловіка під час перевезення мобілізованих. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. іПодія трапилася у травні 2025 року.

Читайте також: Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові

Львів поліція наїзд мобілізація ТЦК ухилення від мобілізації жінка перевірка документів службове авто
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
