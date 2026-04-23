У Львові службове авто ТЦК наїхало на жінку: що сталося

У Львові 23 квітня стався інцидент за участю службового автомобіля ТЦК та цивільної жінки. У мережі поширилося відео, на якому мікроавтобус наїжджає на неї під час конфлікту

Про це ніформує RegioNews із посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що подія сталася на вулиці Пороховій.

За попередніми даними, жінка намагалася завадити затриманню свого чоловіка, якого зупинили для перевірки документів.

У Львівському обласному ТЦК та СП заявили, що чоловік відмовився пред'явити військово-облікові документи та чинив опір. Згодом, за їхніми словами, з'ясувалося, що він перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку.

У ТЦК стверджують, що жінка спровокувала конфлікт і намагалася заблокувати виїзд службового автомобіля, зачиняючи ворота. Там також наголошують, що наїзд стався з вини пішохода, однак остаточну правову оцінку мають надати правоохоронці.

Після інциденту чоловіка доставили до ТЦК, де він проходить військово-лікарську комісію.

Водночас у поліції Львівської області повідомили, що під колеса автомобіля SsangYong Rexton потрапила 57-річна львів’янка. Її госпіталізували.

За даними правоохоронців, патрульні перебували неподалік, оскільки відпрацьовували виклик щодо домашнього насильства у сусідньому будинку, і стали свідками події. Вони зупинили автомобіль ТЦК, встановили особу водія та запросили його до відділку для надання пояснень.

Наразі за фактом інциденту призначено службове розслідування.

Нагадаємо, ДБР завершило досудове розслідування щодо посадовця та військовослужбовця ТЦК та СП Києва, яких підозрюють у причетності до смерті чоловіка під час перевезення мобілізованих. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. іПодія трапилася у травні 2025 року.

