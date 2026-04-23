23 квітня 2026, 17:59

На Харківщині викрили схему "успішного" складання іспиту на водіння

Фото: поліція Харківської області
Поліцейські Харківщини викрили факт зловживання впливом під час складання іспиту на водійське посвідчення

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області, передає RegioNews.

Зловмисник повідомив "клієнту” про можливість здійснення впливу на службових осіб територіального сервісного центру МВС з метою безперешкодної здачі іспиту на категорію "С” за надання неправомірної вигоди у розмірі 30 000 гривень.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність 57-річного чоловіка.

Після одержання другої частини неправомірної вигоди його затримали в порядку статті 208 КПК України.

Фігуранту оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому Голові Господарського суду Сумської області. Його викрили на вимаганнях грошей.

Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
