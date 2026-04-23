Поліцейські Харківщини викрили факт зловживання впливом під час складання іспиту на водійське посвідчення

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

Зловмисник повідомив "клієнту” про можливість здійснення впливу на службових осіб територіального сервісного центру МВС з метою безперешкодної здачі іспиту на категорію "С” за надання неправомірної вигоди у розмірі 30 000 гривень.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність 57-річного чоловіка.

Після одержання другої частини неправомірної вигоди його затримали в порядку статті 208 КПК України.

Фігуранту оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років із конфіскацією майна.

