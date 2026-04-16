16 квітня 2026, 09:15

Після нічних атак Київ накрив густий чорний дим

Фото: соцмережі
Зранку 16 квітня після нічних ударів по столиці Київ оповив густий чорний дим

Про це інформує RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Мешканці міста повідомляють у соцмережах про сильний запах гару в різних районах.

Нагадаємо, в ніч на 16 квітня внаслідок атаки ворога на столицю загинули четверо людей. Серед них – 12-ти річний хлопчик. Постраждали 54 мешканці міста. 26 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці та амбулаторно – зокрема, двом дітям.

Серед постраждалих троє працівників поліції, четверо медиків та двоє іноземців. Найбільше наслідки атаки відчули Подільський та Оболонський райони Києва.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
