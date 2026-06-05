Ілюстративне фото: armyinform

В ніч на 5 червня ворог атакував безпілотниками підприємство у Броварському районі Київщини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Київської ОВА Миколу Калашника та ДСНС.

Під удар потрапило цивільне підприємство харчової промисловості. Загинула одна людина, ще четверо отримали травми.

На території об'єкта триває пожежа в адміністративній будівлі, частина конструкцій зруйнована. За оперативними даними, в будівлі можуть перебувати люди. Рятувальники вже деблокували двох працівників підприємства.

На місці працюють екстрені служби. Пошуково-рятувальні роботи та ліквідація пожежі тривають.

Нагадаємо, у ніч на 5 червня російські військові знову атакували Одеську область ударними безпілотниками. Пошкоджена критична інфраструктура, зруйнований будинок.