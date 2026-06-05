23:55  04 червня
В Україні рухнули ціни на базовий овоч борщового набору
21:20  04 червня
У Києві вантажівка на смерть збила жінку
19:30  04 червня
На Київщині військовий застрелив жінку та побратима
UA | RU
UA | RU
05 червня 2026, 08:12

РФ вдарила по Україні двома ракетами і понад 200 БпЛА: скільки вдалось збити

05 червня 2026, 08:12
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 5 червня РФ атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 216 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 07:30 сили ППО знищили або подавили 198 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих на 12 локаціях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

атака на Україну 5 червня 2026 року

Нагадаємо, 4 червня близько 21:30 окупанти вдарили безпілотниками по будинках і цивільній інфраструктурі Конотопа. Відомо про пʼятьох постраждалих, серед них – троє дітей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли безпілотники ракетний удар ППО Х-69
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
Нічна атака на Дніпропетровщину: загинула жінка, ще дві людини поранені
05 червня 2026, 07:52
Атака дронів на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 16
05 червня 2026, 07:39
Сили оборони ліквідували за добу понад 1500 російських окупантів – Генштаб
05 червня 2026, 07:24
Росіяни атакували дронами Конотоп: пʼятеро поранених, серед них троє дітей
05 червня 2026, 07:06
В Україні рухнули ціни на базовий овоч борщового набору
04 червня 2026, 23:55
Ціни на популярну ягоду в Україні рухнули
04 червня 2026, 23:35
На Кіровоградщині чоловік "зливав" росіянам координати лікарень
04 червня 2026, 23:15
Донецький аеропорт під вогневим контролем ЗСУ: Сили безпілотних систем нищать ворожу інфраструктуру
04 червня 2026, 22:55
На Львівщині чоловік понад 20 років тримав людину в рабстві
04 червня 2026, 22:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі публікації »
Віталій Портніков
Павло Казарін
Віктор Ягун
Всі блоги »