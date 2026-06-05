Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 5 червня РФ атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 216 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 07:30 сили ППО знищили або подавили 198 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих на 12 локаціях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, 4 червня близько 21:30 окупанти вдарили безпілотниками по будинках і цивільній інфраструктурі Конотопа. Відомо про пʼятьох постраждалих, серед них – троє дітей.