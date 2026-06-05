Фото: ОВА

У ніч на 5 червня російські військові знову атакували Одеську область ударними безпілотниками

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

В Одеському районі внаслідок влучання ворожого дрона зруйнований приватний житловий будинок. На місці спалахнула пожежа.

Крім того, зафіксовано пошкодження об’єкта критичної інфраструктури. Через влучання БпЛА загорілися порожня складська будівля та обладнання.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

На місцях працюють усі відповідні служби. Тривають роботи з усунення наслідків атаки.

Нагадаємо, у ніч на 5 червня РФ атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 216 ударними БпЛА типу Shahed. Зафіксовано влучання на 13 локаціях.