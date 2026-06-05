Фото: прокуратура

Вибух, що стався вранці 5 червня в Оболонському районі столиці на території поштового термінала, кваліфікували як терористичний акт

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 258 КК України – терористичний акт, що призвів до загибелі людини.

Нагадаємо, під час огляду вибухнула одна з посилок. Загинув 59-річний чоловік, ще двоє – отримали поранення.