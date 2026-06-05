У Києві на поштовому терміналі вибухнула посилка: є загиблий та поранені
Вибух стався вранці 5 червня на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі столиці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Попередньо, під час огляду вибухнула одна з посилок. Загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік – отримали поранення.
На місці працюють слідчі, вибухотехніки, рятувальники та медики.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, вночі 4 червня на Полтавщині поблизу закладу відпочинку стався вибух. Травми отримали двоє чоловіків.
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