Кількість постраждалих в Одесі зросла: під ударом опинилися багатоповерхівки та гуртожиток
Кількість поранених внаслідок нічної комбінованої атаки на Одесу збільшилася до 12 людей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Ворог бив по портовій, критичній та житловій інфраструктурі. У місті зафіксовані значні руйнування житлового сектору.
Зокрема, у щонайменше трьох багатоповерхівках зруйновані фасадні стіни та вибиті шибки. Також пошкоджень зазнали гуртожиток та прилеглі будівлі.
На окремих об’єктах інфраструктури спалахнули пожежі.
Тривають роботи з локалізації наслідків ворожого обстрілу.
Як повідомлялося раніше, через ракетно-дронові удари по Одесі загинули семеро людей.
08 квітня 2026
