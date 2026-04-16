После ночных атак Киев накрыл густой черный дым

Утром 16 апреля после ночных ударов по столице Киев окутал густой черный дым

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Жители города сообщают в соцсетях о сильном запахе гари в разных районах.

Напомним, в ночь на 16 апреля в результате атаки врага на столицу погибли четыре человека. Среди них – 12-ти летний мальчик. Пострадали 54 жителя города. 26 из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте и амбулаторно – в частности двоим детям.

Среди пострадавших трое сотрудников полиции, четверо медиков и двое иностранцев. Больше всего последствия атаки ощутили Подольский и Оболонский районы Киева.