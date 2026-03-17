У Миколаєві чоловік вдарив ножем працівника ТЦК і поліцейського

В Миколаєві поліцейські затримали чоловіка за напад на правоохоронця та військовослужбовця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Миколаївщини.

Зазначається, що під час заходів з оповіщення громадян спільний наряд військовослужбовців ТЦК та СП і поліції намагався перевірити документи у чоловіка, однак той відмовився їх надати. Поводячись агресивно, він завдав ножових поранень правоохоронцю та військовослужбовцю ТЦК та СП.

Унаслідок отриманих поранень поліцейського та військовослужбовця ТЦК та СП госпіталізовано.

Правоохоронці оперативно встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець.

За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.

