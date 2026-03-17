У Полтаві прикордонник на смерть збив жінку на пішохідному переході
$300 тисяч із пенсіонерів: ДБР направило до суду справу правоохоронця
UA | RU
UA | RU
17 березня 2026, 18:13

У Миколаєві чоловік вдарив ножем працівника ТЦК і поліцейського

Читайте также на русском языке
фото: поліція Миколаївщини
Читайте также
на русском языке

В Миколаєві поліцейські затримали чоловіка за напад на правоохоронця та військовослужбовця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Миколаївщини.

Зазначається, що під час заходів з оповіщення громадян спільний наряд військовослужбовців ТЦК та СП і поліції намагався перевірити документи у чоловіка, однак той відмовився їх надати. Поводячись агресивно, він завдав ножових поранень правоохоронцю та військовослужбовцю ТЦК та СП.

Унаслідок отриманих поранень поліцейського та військовослужбовця ТЦК та СП госпіталізовано.

Правоохоронці оперативно встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець.

За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Як повідомлялось, в Миколаєві правоохоронець за гроші звільняв мобілізованих із ТЦК. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
