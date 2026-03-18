У Сумській області затримали майора ТЦК за пособництво дезертирству

Працівники ДБР спільно зі СБУ завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Донецької області. Обвинувальний акт скеровано до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Слідство встановило, що майор організував схему допомоги військовослужбовцям у втечі з частин на території Сумщини. За гроші він пропонував вивезти їх із місця служби та доставити у будь-який регіон України.

Раніше офіцер уже потрапляв у поле зору ДБР за сприяння призовникам у незаконному виїзді за кордон. Після викриття його перевели у розпорядження командування, проте протиправну діяльність він не припинив.

За даними слідства, цього разу офіцер знайшов клієнтів та запропонував двом військовим залишити частину, що дислокується на Сумщині. Він обіцяв забрати їх автомобілем уночі, перевезти через блокпости, використовуючи службові документи, та за свої "послуги" вимагав 12 тис. доларів США.

Військові скористалися його порадами і близько третьої години ночі залишили пункт дислокації. Під час руху блокпости вони проходили без перевірок завдяки службовим документам офіцера.

На межі Сумської та Полтавської областей, під час передачі грошей на автозаправній станції, правоохоронці затримали фігуранта.

Майора ТЦК обвинувачують у пособництві дезертирству (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України), що передбачає до 12 років позбавлення волі.

Наразі підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.

