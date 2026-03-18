12:54  18 березня
На Миколаївщині сталася масштабна пожежа на фермі
10:57  18 березня
На Київщині 13-річного хлопця вразило струмом на даху електрички
09:27  18 березня
РФ атакувала залізницю на Чернігівщині: є поранені
UA | RU
UA | RU
18 березня 2026, 13:19

У Сумській області затримали майора ТЦК за пособництво дезертирству

Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Працівники ДБР спільно зі СБУ завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Донецької області. Обвинувальний акт скеровано до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Слідство встановило, що майор організував схему допомоги військовослужбовцям у втечі з частин на території Сумщини. За гроші він пропонував вивезти їх із місця служби та доставити у будь-який регіон України.

Раніше офіцер уже потрапляв у поле зору ДБР за сприяння призовникам у незаконному виїзді за кордон. Після викриття його перевели у розпорядження командування, проте протиправну діяльність він не припинив.

За даними слідства, цього разу офіцер знайшов клієнтів та запропонував двом військовим залишити частину, що дислокується на Сумщині. Він обіцяв забрати їх автомобілем уночі, перевезти через блокпости, використовуючи службові документи, та за свої "послуги" вимагав 12 тис. доларів США.

Військові скористалися його порадами і близько третьої години ночі залишили пункт дислокації. Під час руху блокпости вони проходили без перевірок завдяки службовим документам офіцера.

На межі Сумської та Полтавської областей, під час передачі грошей на автозаправній станції, правоохоронці затримали фігуранта.

Майора ТЦК обвинувачують у пособництві дезертирству (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України), що передбачає до 12 років позбавлення волі.

Наразі підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція заблокували десять нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок. За суми від 3 до 24 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов'язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДБР Сумська область дезертир ТЦК дезертирство майор
