10 травня 2026, 11:37

У Харкові викрили дует "закладчиків": вилучено понад 300 згортків із психотропами

Фото: поліція Харківської області
У Харкові поліцейські повідомили двом фігурантам про підозру у незаконному обігу психотропних речовин

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

Фігуранти організували схему розповсюдження PVP та метамфетаміну шляхом так званих "закладок" на території Харкова, зокрема, у Шевченківському районі міста.

Для координації своїх дій підозрювані використовували месенджер Telegram.

7 травня працівники поліції викрили зловмисників.

Під час затримання у чоловіка вилучили 19 пакунків та 3 ZIP-пакети з психотропною речовиною PVP.

Крім того, правоохоронці вилучили 20 згортків з психотропними речовинами у жінки. Також під час обшуку за місцем проживання фігурантів виявлено ще понад 280 згортків, підготовлених для подальшого збуту.

Правоохоронці повідомили 30-річному чоловіку та 23-річній жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Судом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, що Харківські правоохоронці ліквідували масштабну схему збуту підконтрольних препаратів, яку організувало керівництво однієї з аптечних мереж міста.

Харківська область Харків чоловік жінка наркотики
