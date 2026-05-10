У Харкові викрили дует "закладчиків": вилучено понад 300 згортків із психотропами

поліція Харківської області

Фігуранти організували схему розповсюдження PVP та метамфетаміну шляхом так званих "закладок" на території Харкова, зокрема, у Шевченківському районі міста.



Для координації своїх дій підозрювані використовували месенджер Telegram.



7 травня працівники поліції викрили зловмисників.



Під час затримання у чоловіка вилучили 19 пакунків та 3 ZIP-пакети з психотропною речовиною PVP.



Крім того, правоохоронці вилучили 20 згортків з психотропними речовинами у жінки. Також під час обшуку за місцем проживання фігурантів виявлено ще понад 280 згортків, підготовлених для подальшого збуту.



Правоохоронці повідомили 30-річному чоловіку та 23-річній жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.



Судом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

