Росія розширила "Алабугу" на 340 га: супутникові знімки підтверджують масштабне будівництво цехів для "шахедів"

Росія продовжує стрімко нарощувати потужності для виробництва ударних безпілотників. Територія особливої економічної зони "Алабуга" (Татарстан), де розгорнуто збирання дронів-камікадзе типу "Shahed", за останній рік розширилася на сотні гектарів

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

Порівнювалися супутникові знімки за травень 2025 та травень 2026 року. Будівництво нових ангарів триває у північній частині "Алабуги".

Крім того, за рік добудовано нові житлові та виробничі приміщення у центральній частині зони.

Загалом "Алабуга" за рік збільшилася на 340 гектарів. У квітні 2026 року активні будівельні роботи почалися також на території площею понад 450 гектарів на південь від "Алабуги", з іншого боку від федеральної автомобільної дороги М-12 "Схід", що проходить поряд із зоною.

Також на супутникових знімках видно ще одну автомобільну дорогу в процесі будівництва, яка веде від цієї траси до особливої ​​економічної зони.

Особлива економічна зона "Алабуга" – основне місце виробництва ударних дронів "Герань", спроєктованих на базі іранських "Шахедів".

Щоночі російські війська запускають по Україні від 100 до 600 таких безпілотників, які були серйозно вдосконалені порівняно з іранським оригіналом.

