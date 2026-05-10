"Сьогодні вранці рятувальники виїхали до одного з населених пунктів Мирівської громади Нікопольського району, аби надати допомогу місцевому населенню. Під час слідування до місця російські війська цілеспрямовано атакували пожежно-рятувальний автомобіль", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ДСНС, внаслідок удару безпілотника травмовано водія – 23-річного рятувальника. Його направили до лікувального закладу.

