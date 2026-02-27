16:39  27 лютого
Суд арештував керівника управління СБУ в Житомирській області
16:21  27 лютого
У Києві сталася масова сутичка між ТЦК і цивільними
15:19  27 лютого
Україна та РФ погодили локальне перемир’я біля Запорізької АЕС
27 лютого 2026, 19:15

У Києві чоловік вкрав пасажирський автобус та спричинив потрійне ДТП

27 лютого 2026, 19:15
Фото: Нацполіція
У Києві будуть судити чоловіка, який вкрав автобус. На чужому транспорті він спричинив потрійне ДТП 

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

32-річний чоловік вкрав припаркований автобус "Богдан". Всередині він знайшов ключі від замка запалення, завів двигун та почав їхати. Проте вже скоро він зіткнувся з двома іномарками та їхав у дерево.

Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві Голосіївський районний суд виніс вирок 22-річній жінці, засудивши її до 11 років позбавлення волі за смертельну ДТП, унаслідок якої загинули двоє людей. Крім того, її позбавили права керувати транспортними засобами на 10 років.

