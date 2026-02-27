У Києві чоловік вкрав пасажирський автобус та спричинив потрійне ДТП
У Києві будуть судити чоловіка, який вкрав автобус. На чужому транспорті він спричинив потрійне ДТП
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
32-річний чоловік вкрав припаркований автобус "Богдан". Всередині він знайшов ключі від замка запалення, завів двигун та почав їхати. Проте вже скоро він зіткнувся з двома іномарками та їхав у дерево.
Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві Голосіївський районний суд виніс вирок 22-річній жінці, засудивши її до 11 років позбавлення волі за смертельну ДТП, унаслідок якої загинули двоє людей. Крім того, її позбавили права керувати транспортними засобами на 10 років.
