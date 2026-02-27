16:39  27 лютого
Суд арештував керівника управління СБУ в Житомирській області
16:21  27 лютого
У Києві сталася масова сутичка між ТЦК і цивільними
15:19  27 лютого
Україна та РФ погодили локальне перемир’я біля Запорізької АЕС
27 лютого 2026, 20:05

Графіки відключень на 28 лютого: коли українці будуть без світла у суботу

27 лютого 2026, 20:05
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Завтра, 28 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Як зазначають у компанії, головна причина запровадження заходів обмеження – це наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – йдеться в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни РФ здійснила майже 5,8 тис. атак на енергосистему України. Про це повідомили в Міненерго.

