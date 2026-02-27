Графіки відключень на 28 лютого: коли українці будуть без світла у суботу
Завтра, 28 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.
Як зазначають у компанії, головна причина запровадження заходів обмеження – це наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – йдеться в офіційному повідомленні.
Нагадаємо, за час повномасштабної війни РФ здійснила майже 5,8 тис. атак на енергосистему України. Про це повідомили в Міненерго.