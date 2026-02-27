Екс-прем'єр Великої Британії став радником Зеленського
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак буде радником з економічного відновлення України при президентові Володимиру Зеленському
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Главком".
Зазначається, що рада сформує групу експертів, які консультуватимуть як президента Зеленського, так і його економічну радницю, колишню віце-прем’єр-міністерку Канади Христю Фріланд.
Сунак заявив, що для нього було "честю" підтримувати Україну на посаді прем’єр-міністра, і відзначив "таку хоробрість, таку силу, таку винахідливість" українців у протистоянні війні.
"Заходу потрібна сильна Україна, а сильній Україні потрібна сильна економіка", – зазначив він.
Нагадаємо, нещодавно Зеленський завив, що незадоволений відновленням енергетики в Україні. На його думку, процес відновлення треба прискорити.