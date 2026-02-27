16:39  27 лютого
Суд арештував керівника управління СБУ в Житомирській області
У Києві сталася масова сутичка між ТЦК і цивільними
Україна та РФ погодили локальне перемир’я біля Запорізької АЕС
27 лютого 2026, 18:05

Екс-прем'єр Великої Британії став радником Зеленського

27 лютого 2026, 18:05
фото: Офіс Президента України
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак буде радником з економічного відновлення України при президентові Володимиру Зеленському

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Главком".

Зазначається, що рада сформує групу експертів, які консультуватимуть як президента Зеленського, так і його економічну радницю, колишню віце-прем’єр-міністерку Канади Христю Фріланд.

Сунак заявив, що для нього було "честю" підтримувати Україну на посаді прем’єр-міністра, і відзначив "таку хоробрість, таку силу, таку винахідливість" українців у протистоянні війні.

"Заходу потрібна сильна Україна, а сильній Україні потрібна сильна економіка", – зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський завив, що незадоволений відновленням енергетики в Україні. На його думку, процес відновлення треба прискорити.

