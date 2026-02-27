В Італії затримали сина відомого банкіра з Дніпропетровщини, його підозрюють у вбивстві батька
За підозрою у смерті українського банкіра Олександра Адаріча затримали його сина
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ANSA.
Правоохоронці припускають, що чоловік заманив батька в будинок, щоб змусити його переказати велику суму коштів.
Як відомо, Адаріч прибув до Мілана з Іспанії вранці 23 січня для укладання секретної угоди. Того ж дня він мав повернутися назад. Зустріч проходила у квартирі на вулиці Віа Неріно в центрі Мілана. Поліція припускає, що банкір отримав удари, які могли спричинити смерть, і лише після цього його викинули з вікна. На його тілі виявили сліди зв’язування.
Олександр Адаріч народився на Дніпропетровщині. За освітою був економістом і все життя працював у банківській сфері.
