В Італії затримали сина відомого банкіра з Дніпропетровщини, його підозрюють у вбивстві батька

За підозрою у смерті українського банкіра Олександра Адаріча затримали його сина

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ANSA.

Правоохоронці припускають, що чоловік заманив батька в будинок, щоб змусити його переказати велику суму коштів.

Як відомо, Адаріч прибув до Мілана з Іспанії вранці 23 січня для укладання секретної угоди. Того ж дня він мав повернутися назад. Зустріч проходила у квартирі на вулиці Віа Неріно в центрі Мілана. Поліція припускає, що банкір отримав удари, які могли спричинити смерть, і лише після цього його викинули з вікна. На його тілі виявили сліди зв’язування.

Олександр Адаріч народився на Дніпропетровщині. За освітою був економістом і все життя працював у банківській сфері.

