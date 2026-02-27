Суд арештував керівника управління СБУ в Житомирській області

фото: Радіо Свобода

Главу управління СБУ на Житомирщині Володимира Компаніченка відправили під варту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що Компаніченка відправили під варту на 60 діб з альтернативою застави 6,9 млн гривень.

Напередодні правоохоронці затримали очільника СБУ на Житомирщині та командувача логістики Повітряних сил ЗСУ Андрія Українця на спробі передати хабар. Їм закидають корупцію під час будівництва укриттів для літаків і спробу підкупу.

Нагадаємо, СБУ викрила розкрадання оборонного бюджету України. Причетними до схеми виявились високопосадовці Збройних сил та Служби безпеки України. Йдеться про корупційну схему на сотні тисяч доларі США.