"Люди були на роботі": росіяни знищили агропідприємство на Сумщині - є загиблі

Фото: ОВА

Про це повідомляє Сумська військова адміністрація, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу росіян у Ямпільській громаді загинули дві робітниці аграрного підприємства. Це жінки 72 та 67 років. Їхні тіла дістали з-під завалів.

Ще одна 60-річна працівниця отримала важкі поранення.

"Ворожі безпілотники фактично знищили будівлю агрофірми. Люди були на роботі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше російська армія атакувала Полтавську область. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджені об'єкти промислового підприємства у Полтавському районі. У Лубенському районі пошкоджено приватне домоволодіння та лінію електропередач. Без світла залишились 18209 побутових та 1781 юридичних споживачів.