Війна триває 11 років і може тривати ще 11

Звичайно, навіть думати про таке не хочеться

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Але ми не можемо ховатися в теплу ванну психологічного комфорту і відкидати такий сценарій.

Бо Росія вміє грати вдовгу, воювати десятками років. Вони готові оплачувати "вєлічіє" за будь яку ціну.

Навіть мільйонами своїх дітей.

Якщо війна ще 11 років, ми готуємось, щоб триматись вдовгу? Чи в нас горизонт планування кілька місяців максимум?

Війна на стійкість систем, програє той, хто посиплеться першим.

Той, хто не готує себе і своїх дітей.