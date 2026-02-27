Війна триває 11 років і може тривати ще 11
Звичайно, навіть думати про таке не хочеться
Але ми не можемо ховатися в теплу ванну психологічного комфорту і відкидати такий сценарій.
Бо Росія вміє грати вдовгу, воювати десятками років. Вони готові оплачувати "вєлічіє" за будь яку ціну.
Навіть мільйонами своїх дітей.
Якщо війна ще 11 років, ми готуємось, щоб триматись вдовгу? Чи в нас горизонт планування кілька місяців максимум?
Війна на стійкість систем, програє той, хто посиплеться першим.
Той, хто не готує себе і своїх дітей.
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
Росія створила загрозу гуманітарної катастрофи на Донеччині
27 лютого 2026, 20:48Катував та розстрілював людей у Бучі: ДБР викрило російського військового
27 лютого 2026, 20:45Графіки відключень на 28 лютого: коли українці будуть без світла у суботу
27 лютого 2026, 20:05На Тернопільщині судитимуть 31-річного чоловіка, який до смерті побив пенсіонера
27 лютого 2026, 19:33У Києві чоловік вкрав пасажирський автобус та спричинив потрійне ДТП
27 лютого 2026, 19:15"Люди були на роботі": росіяни знищили агропідприємство на Сумщині - є загиблі
27 лютого 2026, 18:55В Італії затримали сина відомого банкіра з Дніпропетровщини, його підозрюють у вбивстві батька
27 лютого 2026, 18:49Командувачу логістики Повітряних сил, якого підозрюють у масштабній корупції, дозволили вийти під заставу
27 лютого 2026, 18:25Екс-прем'єр Великої Британії став радником Зеленського
27 лютого 2026, 18:05
