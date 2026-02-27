Катівня в центрі Херсона: правоохоронці встановили особи тих, хто катував населення

Фото: прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді двом особам. Ці люди мають відношення до катівень у Херсоні

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у підвалі захопленої будівлі в центрі тимчасово окупованого Херсона у 2022 році цивільних систематично піддавали незаконному утриманню та катуванням. Людей утримували в антисанітарійному приміщенні без вікон та освітлення. Зокрема, їх приковували до батарей та обмежували доступ до вбиральні.

До незаконно затриманих місцевих жителів застосовували електричний струм, імітували розстріл, погрожували сексуальним насильством.

Влітку 2022 року двоє підозрюваних вступили до створеної окупаційною владою так званої "государственной службы безопасности Херсонской области", організованої за зразком фсб рф. Вони шукали жителів міста з проукраїнською позицією та переслідували їх.

Зокрема, в липні 2022 року росіяни провели обшук у будинку жителя Херсона. Після цього його вивезли до цього підвалу. Під час допиту один із підозрюваних вимагав доступ до контактів у телефоні потерпілого та інформацію про можливу співпрацю з українськими правоохоронцями. До голови чоловіка приставляли зброю та імітували постріл.

На початку вересня 2022 року росіяни помістили до цього підвалу ще одного жителя Херсона. Його звинувачували у нібито наведенні ракет по військових РФ. До нього застосовували електричний струм, били по голові та тілу.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури двом учасникам незаконного збройного формування заочно повідомлено про підозру в державній зраді, участі в незаконному збройному формуванні та жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

