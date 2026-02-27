16:39  27 лютого
Суд арештував керівника управління СБУ в Житомирській області
16:21  27 лютого
У Києві сталася масова сутичка між ТЦК і цивільними
15:19  27 лютого
Україна та РФ погодили локальне перемир’я біля Запорізької АЕС
UA | RU
UA | RU
27 лютого 2026, 17:35

Катівня в центрі Херсона: правоохоронці встановили особи тих, хто катував населення

27 лютого 2026, 17:35
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді двом особам. Ці люди мають відношення до катівень у Херсоні

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у підвалі захопленої будівлі в центрі тимчасово окупованого Херсона у 2022 році цивільних систематично піддавали незаконному утриманню та катуванням. Людей утримували в антисанітарійному приміщенні без вікон та освітлення. Зокрема, їх приковували до батарей та обмежували доступ до вбиральні.

До незаконно затриманих місцевих жителів застосовували електричний струм, імітували розстріл, погрожували сексуальним насильством.

Влітку 2022 року двоє підозрюваних вступили до створеної окупаційною владою так званої "государственной службы безопасности Херсонской области", організованої за зразком фсб рф. Вони шукали жителів міста з проукраїнською позицією та переслідували їх.

Зокрема, в липні 2022 року росіяни провели обшук у будинку жителя Херсона. Після цього його вивезли до цього підвалу. Під час допиту один із підозрюваних вимагав доступ до контактів у телефоні потерпілого та інформацію про можливу співпрацю з українськими правоохоронцями. До голови чоловіка приставляли зброю та імітували постріл.

На початку вересня 2022 року росіяни помістили до цього підвалу ще одного жителя Херсона. Його звинувачували у нібито наведенні ракет по військових РФ. До нього застосовували електричний струм, били по голові та тілу.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури двом учасникам незаконного збройного формування заочно повідомлено про підозру в державній зраді, участі в незаконному збройному формуванні та жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала масштабну доказову базу та "розколола" військовослужбовця РФ, який разом зі своїм спільником розстріляв 9 українських полонених під час боїв у Курській області

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
катівні окупація Херсон
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
Екс-прем'єр Великої Британії став радником Зеленського
27 лютого 2026, 18:05
Стало відомо, скільки українців зареєструвалися на обстеження за програмою "Скринінг здоров’я 40+"
27 лютого 2026, 17:28
Енергоатом отримав нових керівників
27 лютого 2026, 17:11
Суд арештував керівника управління СБУ в Житомирській області
27 лютого 2026, 16:39
У Києві сталася масова сутичка між ТЦК і цивільними
27 лютого 2026, 16:21
В Україні пришвидшили будівництво антидронових сіток для захисту від ворожих БпЛА у прикордонних районах
27 лютого 2026, 16:05
На окупованому Запоріжжі росіяни посили стеження за людьми
27 лютого 2026, 15:55
У Дніпрі посадовця судитимуть за мільйонні зловживання під час оборонних закупівель
27 лютого 2026, 15:49
Україні критично не вистачає ракет для ППО, щоб збивати російські ракети
27 лютого 2026, 15:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Валерій Пекар
Всі блоги »