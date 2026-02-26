Смертельна ДТП біля Житомира: загинула жінка, поліція встановлює її особу

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася близько 20:20 на 125 км автошляху Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, неподалік села Зарічанів.

За попередніми даними, 44-річний житель Вінниччини, керуючи автомобілем Renault у напрямку Бердичева, здійснив наїзд на жінку, яка перебувала на проїжджій частині. Після цього потерпіла потрапила під колеса автопоїзда під керуванням 36-річного жителя Кіровоградщини.

Унаслідок отриманих травм жінка загинула на місці події.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП та особу загиблої.

За прикметами, жінці близько 45 років, середнього зросту, з коротким темним волоссям. Вона була одягнена у синю куртку, коричневі рукавиці, чорні штани та світлий светр із зображенням Вінні Пуха.

Поліція звертається до громадян, які можуть володіти інформацією про особу загиблої або були свідками аварії, з проханням повідомити за номером 102 або звернутися до Житомирського районного управління поліції №1.

