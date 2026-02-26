13:15  26 лютого
МЗС відреагувало на ймовірне викрадення українців на Балі: що повідомили
12:29  26 лютого
Смертельна ДТП біля Житомира: загинула жінка, поліція встановлює її особу
11:26  26 лютого
На Тернопільщині жінка виколола око трирічному синові заради соцвиплат
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2026, 12:29

Смертельна ДТП біля Житомира: загинула жінка, поліція встановлює її особу

26 лютого 2026, 12:29
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Увечері 25 лютого в передмісті Житомира сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула жінка

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася близько 20:20 на 125 км автошляху Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, неподалік села Зарічанів.

За попередніми даними, 44-річний житель Вінниччини, керуючи автомобілем Renault у напрямку Бердичева, здійснив наїзд на жінку, яка перебувала на проїжджій частині. Після цього потерпіла потрапила під колеса автопоїзда під керуванням 36-річного жителя Кіровоградщини.

Унаслідок отриманих травм жінка загинула на місці події.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП та особу загиблої.

За прикметами, жінці близько 45 років, середнього зросту, з коротким темним волоссям. Вона була одягнена у синю куртку, коричневі рукавиці, чорні штани та світлий светр із зображенням Вінні Пуха.

Поліція звертається до громадян, які можуть володіти інформацією про особу загиблої або були свідками аварії, з проханням повідомити за номером 102 або звернутися до Житомирського районного управління поліції №1.

Нагадаємо, на Черкащині п'яна водійка збила пішохода. Після наїзду 39-річна жінка залишила місце ДТП. Проте втекти далеко їй не вдалося – за кілька метрів її автівка застрягла у купі снігу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП ПДР поліція Житомир авто загибла жінка
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
НАБУ виявило "прослушку" вдома у своєї співробітниці, яка розслідувала справу Міндіча
26 лютого 2026, 15:19
На Дніпропетровщині викрили мережу шахрайських кол-центрів на 1500 співробітників
26 лютого 2026, 14:56
ГРВІ в Україні: у шести областях перевищено середній рівень захворюваності
26 лютого 2026, 14:24
На Київщині через чадний газ померли жінка та її донька-підліток
26 лютого 2026, 14:00
Ексзаступник мера Харкова Руденко залишатиметься в СІЗО: суд відмовив у заставі
26 лютого 2026, 13:54
У Києві чиновники "заробили" мільйони на закупівлі генераторів
26 лютого 2026, 13:35
Клінічна смерть після катування: у Вінниці судитимуть трьох правоохоронців
26 лютого 2026, 13:17
МЗС відреагувало на ймовірне викрадення українців на Балі: що повідомили
26 лютого 2026, 13:15
У Дніпрі п'яний водій погрожував поліцейським ножем
26 лютого 2026, 12:55
На Буковині на залізничному переїзді тепловоз в'їхав в авто: є загиблий
26 лютого 2026, 12:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі публікації »
Віталій Портніков
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Всі блоги »