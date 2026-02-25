На Сумщині внаслідок удару російського дрона загинув досвідчений рятувальник

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Сумську ОВА.

"Ворог поцілив у його цивільну автівку. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці", – йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки загинув рятувальник Павло Колісник, який повертався з чергування додому. Чоловік працював у ДСНС 29 років.

Як повідомлялось, Зеленський доручив посилити захист неба на Сумщині. Перед цим у Шосткинському районі Сумської області російський дрон цілеспрямовано вдарив по автомобілю швидкої допомоги.