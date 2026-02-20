Завтра світло вимикатимуть у більшості регіонів України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У суботу, 21 лютого, у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

У компанії нагадують, що головна причина запровадження заходів обмеження – це наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, через складні погодні умови в Україні знеструмлені майже півтисячі населених пунктів у шістьох областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над тим, щоб повернути в роботу пошкоджені лінії електропередачі.