15:36  20 лютого
На Київщині Ford і вантажівка врізалися у відбійник: постраждала пасажирка
15:24  20 лютого
На вихідних в Україні очікується до 16 градусів морозу
11:58  20 лютого
У Харкові чоловік змінив стать і через суд домігся виключення з військового обліку
20 лютого 2026, 17:41

З березня НБУ замінює дрібні банкноти на монети: що потрібно знати українцям

20 лютого 2026, 17:41
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Україні з 2 березня цього року з готівкового обігу виводяться банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років. Відтепер їх замінять відповідні обігові монети

Про це повідомили в пресслужбі Національного банку, передає RegioNews.

Із зазначеної дати ці банкноти перестануть бути засобом платежу. Їх не можна буде використовувати для готівкових розрахунків, а торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для оплати товарів, послуг і здійснення платіжних операцій.

У НБУ запевняють, що українці матимуть достатньо часу для обміну цих банкнот.

Обміняти їх без обмежень і безкоштовно на обігові монети або банкноти інших номіналів можна:

  • у всіх відділеннях банків України – протягом року з дати вилучення з обігу, до 26 лютого 2027 року включно;
  • в уповноважених банках (АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "ПУМБ") – протягом трьох років, до 28 лютого 2029 року включно;
  • у Національному банку – наразі безстроково.

У регуляторі зазначають, що банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень уже майже не використовуються у роздрібній торгівлі. Середній термін їх придатності становить близько 2,5 років, тож більшість із тих, що залишилися в обігу, є зношеними.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Нацбанк ініціював зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг" для відновлення історичної справедливості. Уже в жовтні фінансовий регулятор подав до Верховної Ради відповідний пакет законопроєктів для зміни назви копійок.

Довідка

Слово "шаг" відоме на території України ще з XVI століття і має своє місце в українській класичній літературі. Зокрема, воно зустрічається у творах Тараса Шевченка та Лесі Українки.

Грошові знаки із такою назвою були в обігу навіть у період Української революції 1917–1921 років.

Після проголошення Незалежності у 1991 році також планували їхній випуск.

Читайте також: Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні

