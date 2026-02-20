На Харківщині двоє поліцейських загинули внаслідок удару російського безпілотника по евакуаційному авто

фото: МВС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.

Як зазначається, спецпризначенці підрозділу "Білий янгол" вирушили для проведення евакуації мирного населення. Поблизу села Середній Бурлук ворожий безпілотник атакував їхній автомобіль.

Внаслідок удару правоохоронці Юлія Келеберда та Євген Калган зазнали смертельних поранень і загинули на місці.

У МВС зазначають, що Юлії було 23 роки, а Євгенові – 39 років.

Як повідомлялось, на Харківщині під час обстрілів постраждала дитина та четверо дорослих. Це сталось в селі Тетянівка Шевченківської громади.